VOYAGE D’UN ASSASSIN – Essaion de Paris Paris

VOYAGE D’UN ASSASSIN Début : 2026-01-26 à 21:00. Tarif : – euros.

La cavale d’un tueur à gages en quête de rédemption.Traqué par d’autres criminels dans son genre, Emile a commis l’irréparable. Il se lance dans une fuite vers l’inconnu, accompagné de son meilleur ami, Calepin, qui n’est autre que son sac à dos. Emile se débat avec sa conscience. Une aventure où l’humour transpire sous la tension et la solitude.Durée: 1H10Avec: PAUL DUVAUXMise en scène: ROXANE BRUNETAuteur: ROXANE BRUNETPresse: Paul Duvaux, aidé par la mise en scène subtile et très fouillée de l’autrice Roxane Brunet, se fond avec talent dans ce tableau sombre et fou aux accents de Goya ou Caravage. Il offre, entre violence et poésie, une palette de jeu impressionnante qui scotche plus d’un spectateur. Standing-ovation ! Tatouvu Le comédien offre ici une performance magistrale. C’est un rôle abyssal, dans lequel il disparaît presque totalement. Le voyage d’un assassin est une descente vers la démence, mais aussi une lutte pour apprivoiser la mort. Une traversée puissante, dont on ne ressort pas indemne. Les Podcasts de Loïs

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75