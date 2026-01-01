Voyage éclair au paradis : soirée dédicace avec Cyrille Putman et Jean-Charles de Castelbajac La Maison Elysée Paris

À l’occasion de la parution du nouveau roman de Cyrille Putman aux éditions Jacques-Marie Laffont, Voyage éclair au paradis, la Maison Élysée vous invite à une soirée de dédicace, le vendredi 23 janvier de 17h à 19h. Cet événement, qui se déroulera en présence de Jean-Charles de Castelbajac – l’illustrateur des quatre couvertures de l’ouvrage –, sera l’occasion idéale de rencontrer l’auteur et de découvrir son dernier opus.

Cyrille Putman est écrivain, commissaire d’exposition et critique d’art. Voyage éclair au paradis est son troisième roman. Ce roman initiatique, au style incisif et tendre, trace le portrait d’un homme en métamorphose. C’est une plongée dans l’absurde, la violence symbolique de l’héritage familial, mais aussi dans les fulgurances du quotidien. Mêlant comédie sociale et découverte de la vie, Voyage éclair au paradis est une déclaration d’amour à l’art comme révélateur intime, et au courage qu’il faut pour devenir pleinement soi.

L’ouvrage sera également disponible à la vente à la Maison Élysée le samedi 24 janvier, de 10h à 19h. Ne manquez pas cette rencontre littéraire exceptionnelle !

La Maison Élysée invite à une soirée de dédicace le 23 janvier pour célébrer la sortie du roman Voyage éclair au paradis de Cyrille Putman, en présence de Jean-Charles de Castelbajac, l’illustrateur des couvertures.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T17:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00

La Maison Elysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.elysee.fr/maison-elysee/2026/01/19/cyrille-putman-et-jean-charles-de-castelbajac-en-dedicace-a-la-maison-elysee https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271/?mibextid=LQQJ4d&rdid=oINQhKTV3WSL2i7X&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F5tWrbsFGe2Hgk9vC%2F%3Fmibextid%3DLQQJ4d https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271/?mibextid=LQQJ4d&rdid=oINQhKTV3WSL2i7X&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F5tWrbsFGe2Hgk9vC%2F%3Fmibextid%3DLQQJ4d



Afficher la carte du lieu La Maison Elysée et trouvez le meilleur itinéraire

