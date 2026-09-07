VOYAGE EN ABSURDIE Villeneuve-de-la-Raho
samedi 3 octobre 2026 · Villeneuve-de-la-Raho
Informations pratiques
Villeneuve-de-la-Raho
VOYAGE EN ABSURDIE
1 Rue du Gén de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Parcours théâtral, sous forme de saynètes écrites par Jean-Michel Ribes et jouées par une douzaine de comédiens,relatant des situations, des rencontres , toutes plus inattendues et improbables les unes que les autres.
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1 Rue du Gén de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 37 05
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English :
A theatrical journey, in the form of short plays written by Jean-Michel Ribes and performed by a dozen actors, depicting situations and encounters, each more unexpected and improbable than the last.
L’événement VOYAGE EN ABSURDIE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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