Informations pratiques

Villeneuve-de-la-Raho

VOYAGE EN ABSURDIE

1 Rue du Gén de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Parcours théâtral, sous forme de saynètes écrites par Jean-Michel Ribes et jouées par une douzaine de comédiens,relatant des situations, des rencontres , toutes plus inattendues et improbables les unes que les autres.

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1 Rue du Gén de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 37 05

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English :

A theatrical journey, in the form of short plays written by Jean-Michel Ribes and performed by a dozen actors, depicting situations and encounters, each more unexpected and improbable than the last.

L’événement VOYAGE EN ABSURDIE Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME