Voyage en agriculture – Châteaubriant (44) Châteaubriant (44) Châteaubriant

Voyage en agriculture – Châteaubriant (44) Châteaubriant (44) Châteaubriant mardi 14 octobre 2025.

Voyage en agriculture – Châteaubriant (44) Mardi 14 octobre, 08h30 Châteaubriant (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T08:30 – 2025-10-14T17:00

Fin : 2025-10-14T08:30 – 2025-10-14T17:00

Le voyage en agriculture permet de découvrir une ou plusieurs thématique(s) agricole(s), d’expérimenter le quotidien d’un agriculteur ou encore de rencontrer des chefs d’entreprises et des salariés du secteur, d’échanger avec des formateurs de centre dans le but d’avancer sur son projet en ayant une conception réelle et concrète des missions qu’ils requièrent.

Rendez-vous le mardi 14 octobre 2025 de 8 h 30 à 17 h pour un voyage en agriculture autour du végétal et de l’élevage dans le secteur de Châteaubriant (44).

Animé par les équipes des centres de formation, des conseillers AGRI’MOUV du territoire, des chefs d’entreprise et/ou des salariés agricoles, le voyage en agriculture est une journée entièrement gratuite : le repas le midi et le transport jusqu’aux lieux de visite sont pris en charge.

Châteaubriant (44) Châteaubriant (44) Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://agrimouv.fr/decouvrir-les-metiers/voyages-en-agriculture/inscription-a-un-ou-plusieurs-voyages-en-agriculture-en-loire-atlantique »}]

Partez à la rencontre de 2 exploitations en végétal et élevage le temps d’une journée !

Adobe Stock