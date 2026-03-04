Voyage en Amérique latine, Médiathèque Empalot, Toulouse

Voyage en Amérique latine Samedi 28 mars, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Samedi 28 mars – 10h30

Mara de Patagonie a (ré)inventé des contes pour accompagner des courts-métrages jeune public du festival Cinélatino. Films, musique, contes et théâtre d’ombre alternent et se mêlent pour explorer tout à la fois les animaux, la nature et les symboles du continent latino-américain.

Médiathèque Empalot

À partir de 18 mois

Sur inscription au 05 36 25 20 80

Qui est la conteuse Mara de Patagonie ?

Mara vient d’Argentine et a parcouru les petits villages de l’Amérique latine en écoutant les habitants, leurs histoires de vie, leurs chansons, leurs contes et légendes. C’est de ses voyages qu’elle puise ce qu’elle raconte. Ses récits s’enrichissent par la chanson, la musique et les films.

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France

