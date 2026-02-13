Voyage en Amérique latine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Voyage en Amérique latine Samedi 21 mars, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Samedi 21 mars – 10h30

Mara de Patagonie a (ré)inventé des contes pour accompagner des courts-métrages jeune public du festival Cinélatino. Films, musique, contes et théâtre d’ombre alternent et se mêlent pour explorer tout à la fois les animaux, la nature et les symboles du continent latino-américain.

Médiathèque José Cabanis – Piccolo teatro (niveau -1)

À partir de 18 mois

Inscription

Qui est la conteuse Mara de Patagonie ?

Mara vient d’Argentine et a parcouru les petits villages de l’Amérique latine en écoutant les habitants, leurs histoires de vie, leurs chansons, leurs contes et légendes. C’est de ses voyages qu’elle puise ce qu’elle raconte. Ses récits s’enrichissent par la chanson, la musique et les films.

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}]

Ciné bébé