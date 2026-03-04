Voyage en Amérique latine, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Voyage en Amérique latine Mercredi 25 mars, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T10:30:00+01:00 – 2026-03-25T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T10:30:00+01:00 – 2026-03-25T11:30:00+01:00

Mercredi 25 mars – 10h30

Mara de Patagonie a (ré)inventé des contes pour accompagner des courts-métrages jeune public du festival Cinélatino. Films, musique, contes et théâtre d’ombre alternent et se mêlent pour explorer tout à la fois les animaux, la nature et les symboles du continent latino-américain.

Médiathèque Serveyrolles

À partir de 18 mois

Sur inscription au 05 31 22 96 50

Qui est la conteuse Mara de Patagonie ?

Mara vient d’Argentine et a parcouru les petits villages de l’Amérique latine en écoutant les habitants, leurs histoires de vie, leurs chansons, leurs contes et légendes. C’est de ses voyages qu’elle puise ce qu’elle raconte. Ses récits s’enrichissent par la chanson, la musique et les films.

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 96 50 »}] Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana

Ciné bébé