Voyage en Amérique Latine paroisse luthérienne saint jean Paris

Rendez-vous à partir de 19h à l’église Saint Jean, 147 rue de Grenelle, Paris 7e.

Les élèves des classes de Guitare de Fabienne Bouvet et de Flute Traversière de Corinne Hournau vous invitent à découvrir en musique les trésors de l’Amérique Latine.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

paroisse luthérienne saint jean 147 rue de Grenelle 75007 Paris

