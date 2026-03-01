Voyage en Amérique Latine paroisse luthérienne saint jean Paris

Voyage en Amérique Latine paroisse luthérienne saint jean Paris mardi 17 mars 2026.

Rendez-vous à partir de 19h à l’église Saint Jean, 147 rue de Grenelle, Paris 7e.

Les élèves des classes de Guitare de Fabienne Bouvet et de Flute Traversière de Corinne Hournau vous invitent à découvrir en musique les trésors de l’Amérique Latine.
Le mardi 17 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.

paroisse luthérienne saint jean 147 rue de Grenelle  75007 Paris
dac-cma7communication@paris.fr


