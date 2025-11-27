VOYAGE EN AMOUR – COMEDIE DE METZ Metz

VOYAGE EN AMOUR Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Plongez dans l’univers de Coline et Paula, deux amies, deux trentenaires, mais surtout : deux exploratrices des contrées amoureuses ! Se mêlent poésie, théâtre, chant, musique, le tout saupoudré d’un peu de philosophie et d’humour pour parler d’amour. Pour parler d’espoirs, de déceptions, d’injonctions et d’impressions vives. Les mots vibrent. Ils offrent une caisse de résonance, ils pansent et font penser, tout en douceur, puis laissent une petite graine soyeuse dans les esprits. Une graine d’amour à répandre dans ce monde.

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57