Voyage en Archilude Le Magasin Saint-Étienne

Voyage en Archilude Le Magasin Saint-Étienne vendredi 19 septembre 2025.

Voyage en Archilude 19 et 20 septembre Le Magasin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:+ – 2025-09-19T20:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Rendez-vous au Magasin, le vendredi 19 et samedi 20 septembre 2025 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Balades et ateliers d’expérimentations architecturales en libre accès à partir de 10h00 et jusqu’à 18h00. Le principe ? Des parcours thématiques pour observer et dessiner des architectures singulières au départ du Magasin mais aussi du matériel sur place pour des expérimentations créatives en 2d et 3d.

Accès libre en continu sur 15 minutes où à la journée selon les envies.

Ateliers famille à destination des 3 – 12 ans… et plus si affinités !

Le Magasin 20 rue Honoré de Balzac, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0763218152 http://www.archilude.fr https://www.helloasso.com/associations/archilude/evenements/journee-europeenne-du-patrimoine

Rendez-vous au Magasin, le vendredi 19 et samedi 20 septembre 2025 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Archilude