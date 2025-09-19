Voyage en architecture Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Voyage en architecture Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry vendredi 19 septembre 2025.

Voyage en architecture Vendredi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

À destination exclusive du public déficient visuel et leur accompagnants.

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Du conte à la poésie en passant par le théâtre ou la philosophie, laissez-vous embarquer par une sélection de textes lus par les bibliothécaires, à la (re)découverte de l’architecture locale et plus lointaine. Et nous emportons des illustrations tactiles et sonores dans nos valises.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 1er étage

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 60 04 16 »}, {« type »: « email », « value »: « c.garrioud@mairie-chambery.fr »}] La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Du conte à la poésie en passant par le théâtre ou la philosophie, laissez-vous embarquer par une sélection de textes lus par les bibliothécaires, à la (re)découverte de l’architecture locale et plus …

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, CP 73000 CHA 000.833