Voyage en Argentine à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris
Voyage en Argentine à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris jeudi 12 mars 2026.
Enlaçant extraits d’interviews, anecdotes, souvenirs de jeunesse et œuvres musicales de ces deux artistes, le duo nous plonge dans la grande histoire de cette musique prompte à faire danser les couples et les larmes. Quoi de mieux que d’allier l’élégance suave de la flûte à l’émotion radicale du bandonéon pour raconter, à hauteur d’intime, la révolution musicale insufflée par Astor Piazzolla.
avec : Franck Masquelier, flûtes, Carmela Delgado, bandonéon.
La bandonéoniste Carmela Delgado et le flûtiste Franck Masquelier proposent un voyage-hommage élaboré autour de Carlos Gardel et Astor Piazzolla, deux figures majeures du libre tango.
Le jeudi 12 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans
Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-12T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T20:00:00+02:00_2026-03-12T22:00:00+02:00
L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris
https://atelierduplateau.org/evenement/voyage-en-argentine/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/
Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire