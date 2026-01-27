Voyage en Argentine à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Enlaçant extraits d’interviews, anecdotes, souvenirs de jeunesse et œuvres musicales de ces deux artistes, le duo nous plonge dans la grande histoire de cette musique prompte à faire danser les couples et les larmes. Quoi de mieux que d’allier l’élégance suave de la flûte à l’émotion radicale du bandonéon pour raconter, à hauteur d’intime, la révolution musicale insufflée par Astor Piazzolla.

avec : Franck Masquelier, flûtes, Carmela Delgado, bandonéon.

La bandonéoniste Carmela Delgado et le flûtiste Franck Masquelier proposent un voyage-hommage élaboré autour de Carlos Gardel et Astor Piazzolla, deux figures majeures du libre tango.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/voyage-en-argentine/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



