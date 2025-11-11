Voyage en ascenseur Art Scène Théâtre Pau
Voyage en ascenseur Art Scène Théâtre Pau vendredi 13 mars 2026.
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Comédie humoristique Durée 90 mn A partir de 8 ans
C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre Sophie et Nor Eddine.
Vendredi soir, Sophie, la femme du Patron, angoissée, énergique, drôle, hystérique, abandonnée, complètement citadine, et l’homme de ménage
Nor Eddine, africain mutique, lunaire, poète, secret et père de famille, se retrouvent coincés au deuxième sous-sol de l’entreprise. .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
