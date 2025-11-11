Voyage en ascenseur Art Scène Théâtre Pau

Voyage en ascenseur

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Comédie humoristique Durée 90 mn A partir de 8 ans

C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre Sophie et Nor Eddine.

Vendredi soir, Sophie, la femme du Patron, angoissée, énergique, drôle, hystérique, abandonnée, complètement citadine, et l’homme de ménage

Nor Eddine, africain mutique, lunaire, poète, secret et père de famille, se retrouvent coincés au deuxième sous-sol de l’entreprise. .

