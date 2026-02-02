Voyage en Asie Les Ateliers des Capucins Brest

Voyage en Asie

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Pour célébrer le Nouvel An chinois placé sous le signe du Cheval, la place se transforme au rythme des cultures chinoises, coréennes et japonaises !Tout au long du week-end, des spectacles, des animations artistiques et des ateliers participatifs viendront rythmer la programmation, offrant de belles occasions de partager, de s’émerveiller et de vivre des moments uniques.

Cette édition accordera également une attention particulière au patrimoine culturel immatériel de la Chine, mis en lumière à travers des ateliers et des démonstrations permettant d’approcher de près des savoir-faire et des traditions vivantes. Un nouvel espace thé offrira enfin un moment de calme et de partage, invitant chacun à découvrir les arts de vivre et les rituels asiatiques.

Informations pratiques

Tout public.

Pas de réservation nécessaire, programmation disponible en ligne. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

