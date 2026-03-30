Voyage en autorail historique

Chemin des usages Attigny Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

gratuit pour les moins de 4 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30

Au départ d’Attigny, venez découvrir les paysages des Crêtes Préardennaises à bord d’un autorail pour une balade d’environ 1h30. Départ à l’ancienne gare d’Attigny à 14h et 16h les mercredis 11h, 14h et 16h les dimanches Tarifs Adultes (à partir de 10 ans): 14 € Enfants (à partir de 4 ans): 9 € Enfants (moins de 4 ans): Gratuit Paiement en Espèces, Chèques, Carte Bancaire et Chèques vacances Réservation en ligne

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Chemin des usages Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 47 60 atva-info@orange.fr

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English :

Departing from Attigny, come and discover the Crêtes Préardennaises countryside on board a railcar for a ride of around 1h30. Departure from the old Attigny station at 2pm and 4pm on Wednesdays 11am, 2pm and 4pm on Sundays Rates Adults (aged 10 and over): 14 ? Children (aged 4 and over): 9 ? Children (under 4): Free Payment by cash, cheque, credit card or vacation voucher Online booking

L’événement Voyage en autorail historique Attigny a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme