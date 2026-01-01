Voyage en bande dessinée au cœur du XVIIIe siècle Musée Cognacq-Jay Paris

La présentation sera suivie d’un échange avec le public au cours duquel seront évoqués les enjeux de la narration en bande-dessinée, la place de la fiction dans l’Histoire, ce qui conduira à parler du XVIIIe siècle et de son romanesque propre.

« Méridien » suit l’expédition La Condamine, envoyée en Équateur par le Roi pour mesurer un degré de méridien et vérifier la forme de la Terre. Des scientifiques brillants, comme le géographe La Condamine et le médecin Jussieu, font face à de nombreuses difficultés, mais surtout aux passions humaines et aux vanités qui éclatent dans ce contexte extrême.

« Deux femmes », quant à lui, raconte l’histoire de Anne Bonny et de Mary Read, les deux femmes pirates les plus célèbres de l’Histoire. Ensemble, les deux femmes vont renverser l’ordre établi et bâtir leur légende. Rien ne leur résistera. Mais tôt ou tard, il faudra payer pour cette vie d’indépendance, de pillages et de liberté…

Deux histoires de découvertes et d’appropriation de territoires nouveaux, de villes en villes, de mers en campagnes…

Mercredi 21 janvier 2026 à 16h

(Durée : 1h15)

Publics : ados et adultes

Entrée libre sur réservation :

cognacqjay.reservations@paris.fr

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, le 21 janvier à 16h, rencontrez Arnaud Le Gouëfflec autour de ses deux bandes dessinées se déroulant au XVIIIe siècle : « Méridien » et « Deux Femmes ».

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris

https://www.museecognacqjay.paris.fr/le-musee/ne-pas-manquer/nuits-de-la-lecture +33140270721 melanie.quillacq@paris.fr



