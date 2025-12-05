Voyage en bohème Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Auditorium Marcel Landowski
La Maîtrise de Paris
Chœur d’enfants
Ensemble vocal à voix mixte
David Berdery, piano
Rémi Aguirre Zubiri, chef de chœur
Sur des œuvres de Béla BARTÓK, Antonín DVOŘÁK, Leoš JANÁČEK
Le vendredi 05 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
