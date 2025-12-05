Voyage en bohème Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

La Maîtrise de Paris

Chœur d’enfants

Ensemble vocal à voix mixte

David Berdery, piano

Rémi Aguirre Zubiri, chef de chœur

Sur des œuvres de Béla BARTÓK, Antonín DVOŘÁK, Leoš JANÁČEK

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

