Voyage en bus vintage sur la Lianes 2 du réseau TBM entre Bordeaux Quinconces et Merignac Henri Barbusse Départ des autobus : allées d’Orléans à Bordeaux, jusqu’à Merignac Barbusse (Lianes 2, réseau TBM). Bordeaux

Voyage en bus vintage sur la Lianes 2 du réseau TBM entre Bordeaux Quinconces et Merignac Henri Barbusse Départ des autobus : allées d’Orléans à Bordeaux, jusqu’à Merignac Barbusse (Lianes 2, réseau TBM). Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Voyage en bus vintage sur la Lianes 2 du réseau TBM entre Bordeaux Quinconces et Merignac Henri Barbusse 20 et 21 septembre Départ des autobus : allées d’Orléans à Bordeaux, jusqu’à Merignac Barbusse (Lianes 2, réseau TBM). Gironde

Tarif soumis à la règlementation en vigueur sur le réseau de transports en commun TBM de Bordeaux Métropole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Voyage nostalgique en bus vintage

Embarquez pour un trajet plein de charme entre Bordeaux – place des Quinconces et Mérignac – Henri Barbusse à bord de bus vintage, soigneusement restaurés.

Laissez-vous transporter, au sens propre comme au figuré, dans l’ambiance d’autrefois : sièges d’époque, odeur caractéristique, moteur au ronronnement unique…

Une expérience originale qui mêle plaisir de voyager, patrimoine roulant et souvenirs urbains

Départ des autobus : allées d’Orléans à Bordeaux, jusqu’à Merignac Barbusse (Lianes 2, réseau TBM). Allées d’Orléans 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0641886804 Circulation de bus vintage sur la Lianes 2 du réseau TBM le samedi après midi et le dimanche après midi. L’accès aux autobus vintage sera soumis à la réglementation TBM en vigueur au moment de l’événement.

Voyage nostalgique en bus vintage

© APATBM