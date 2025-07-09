Voyage en Comédie Le cinéma de Thomas Croisière LA BAZOGE La Bazoge

Voyage en Comédie Le cinéma de Thomas Croisière LA BAZOGE

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Thomas Croisière, notre nouveau Monsieur Cinéma, embarque ses spectateurs dans un passionnant, émouvant et hilarant Voyage en comédie , tel le capitaine de navire dont il porte volontiers la casquette pour ses chroniques sur France Inter.

Comme une initiation au cinéma à travers ces merveilles de comédies que sont Le Père Noël est une ordure , La grande vadrouille , L’aventure c’est l’aventure , Astérix et Obélix et même Par où t’es rentré, on t’a vu sortir , Croisière nous entraîne pour 80 minutes de rires, de souvenirs et d’anecdotes aussi incroyables que les films qu’il évoque. Grâce à eux, nous retrouvons avec gourmandise Bébel, Louis de Funès, la troupe du Splendid,

Marie Laforêt, Coluche, Serrault, Marceau…

Partisan du rire ensemble , ce moment vous enchantera pour peu qu’une parenthèse musicale vienne s’immiscer dans le spectacle de celui qui partage une autre passion, le karaoké, parce que la vie, c’est plus marrant, c’est moins désespérant en chantant … Venez rire avec vos enfants ! .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

English :

Thomas Croisière, our new Monsieur Cinéma, takes viewers on an exciting, moving and hilarious « Voyage en comédie », like the ship’s captain whose hat he wears for his columns on France Inter.

German :

Thomas Croisière, unser neuer Monsieur Cinéma, nimmt seine Zuschauer mit auf eine spannende, bewegende und urkomische « Voyage en comédie », wie der Kapitän eines Schiffes, dessen Mütze er gerne für seine Kolumnen auf France Inter trägt.

Italiano :

Thomas Croisière, il nostro nuovo Monsieur Cinéma, accompagna il pubblico in un « Voyage en comédie » emozionante, commovente ed esilarante, proprio come il capitano della nave che ama indossare per le sue rubriche su France Inter.

Espanol :

Thomas Croisière, nuestro nuevo Monsieur Cinéma, lleva al público en un emocionante, conmovedor e hilarante « Voyage en comédie », igual que el capitán de barco que le gusta llevar para sus columnas en France Inter.

