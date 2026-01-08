Voyage en comédie par Thomas Croisière Festival J’peux pas, j’ai cinoche Palais des Congrès Parthenay

Voyage en comédie par Thomas Croisière Festival J’peux pas, j’ai cinoche

Le festival J’peux pas, j’ai cinoche se déroulera comme tous les ans le dernier week-end de janvier.

Au programme

Le vendredi soir ouverture du festival, au Palais des Congrès de Parthenay,

avec un apéro-concert de David Buzz et Bachouxka à 19h30,

suivi du spectacle Voyage en comédie de Thomas Croisière à 21h.

le samedi et dimanche 22 films seront projetés, et une animation pour les enfants (gratuit) sera proposée le dimanche matin à 10h.

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7ème art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 jaicinoche@gmail.com

