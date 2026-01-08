Voyage en comédie par Thomas Croisière Festival J’peux pas, j’ai cinoche Palais des Congrès Parthenay
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Le festival J’peux pas, j’ai cinoche se déroulera comme tous les ans le dernier week-end de janvier.
Au programme
Le vendredi soir ouverture du festival, au Palais des Congrès de Parthenay,
avec un apéro-concert de David Buzz et Bachouxka à 19h30,
suivi du spectacle Voyage en comédie de Thomas Croisière à 21h.
le samedi et dimanche 22 films seront projetés, et une animation pour les enfants (gratuit) sera proposée le dimanche matin à 10h.
Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7ème art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 jaicinoche@gmail.com
