Voyage en contrebasse Salle France services Ligueil

Voyage en contrebasse Samedi 4 octobre, 10h30 Salle France services Indre-et-Loire

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

À la fois spectacle, conférence, voire stand-up, Voyage en contrebasse, c’est partir à la découverte de cet instrument à cordes impressionnant, grave et parfois très encombrant !

Mathieu Nantois retrace avec humour l’histoire du plus gros des violons : du baroque au blues, en passant par le rockabilly et le théâtre musical. Il nous fera voyager de l’Europe aux Amériques, en traversant l’Atlantique en bateau, et en essayant de prendre un taxi.

Des extraits littéraires et autres anecdotes s’inviteront dans cette promenade musicale. La « grand-mère » n’aura plus de secret pour vous !

Salle France services 69 rue Aristide Briand 37240 Ligueil Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

