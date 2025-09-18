VOYAGE EN EFFLUVES SONORES Trèbes

Conférence autour du parfum et du vin ainsi qu’une exposition d’affiche de parfums.

Dès 21h récital de piano par Victor Demarquette.

Réservation par téléphone ou billeterie à l’espace culturel E.Leclerc Carcassonne (Route de Toulouse).

Restauration sur place.

Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 6 19 45 74 65

English :

Conference on perfume and wine and exhibition of perfume posters.

From 9pm, piano recital by Victor Demarquette.

Reservations by phone or at the E.Leclerc Carcassonne cultural center (Route de Toulouse).

Catering on site.

German :

Konferenz rund um Parfum und Wein sowie eine Ausstellung von Parfumpostern.

Ab 21 Uhr Klavierrezital von Victor Demarquette.

Telefonische Reservierung oder Kartenverkauf im Kulturzentrum E.Leclerc Carcassonne (Route de Toulouse).

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Conferenza sul profumo e sul vino e mostra di manifesti di profumi.

Dalle 21.00, recital di pianoforte di Victor Demarquette.

Prenotazioni telefoniche o presso la biglietteria dell’Espace culturel E.Leclerc Carcassonne (Route de Toulouse).

Ristorazione in loco.

Espanol :

Conferencia sobre el perfume y el vino y exposición de carteles de perfumes.

A partir de las 21.00 h, recital de piano de Victor Demarquette.

Reservas por teléfono o en el centro cultural E.Leclerc Carcassonne (Route de Toulouse).

Restauración in situ.

