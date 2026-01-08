Voyage en Éthiopie : échanges et traditions Salle Eugène Le Roy 24260 Le Bugue Le Bugue Dimanche 11 janvier, 14h00 Entrée libre

Exposition, échange autour du voyage en Éthiopie par la délégation buguoise avec une présentation des traditions éthiopiennes

A.B.C.E propose une restitution du voyage en Éthiopie en octobre 2025 dans le cadre du jumelage Le Bugue-Dire Dawa via un montage vidéo.

Au programme : dégustation de thé aux feuilles de café et infusion aux coquilles de café,cérémonie traditionnelle de café, danses éthiopiennes.

Vente de crêpes et gâteaux confectionnés par les bénévoles pour financer les futurs projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T18:00:00.000+01:00

07.84.78.64.71

Salle Eugène Le Roy 24260 Le Bugue Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne



