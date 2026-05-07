Bel-Air-Val-d’Ance

VOYAGE EN ITALIE

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez savourer la Dolce Vita avec une soirée inoubliable placée sous le signe de l’Italie.

Repas spectacle animé par le groupe Riva Musica, ambiance festive sur des airs italiens qui vous feront chanter et danser…

Réservations obligatoires avant le 12 septembre.

Organisé par Dolce Vita Evènementiel.

Venez savourer la Dolce Vita avec une soirée inoubliable placée sous le signe de l’Italie.

Repas spectacle animé par le groupe Riva Musica, ambiance festive sur des airs italiens qui vous feront chanter et danser…

Réservations obligatoires avant le 12 septembre.

Organisé par Dolce Vita Evènementiel. .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Dolce Vita with an unforgettable Italian evening.

The Riva Musica group will entertain you with a meal and festive Italian music that will have you singing and dancing…

Reservations required by September 12.

Organized by Dolce Vita Evènementiel.

L’événement VOYAGE EN ITALIE Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Langogne