Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay mercredi 1 avril 2026.
Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 750 – 750 – 750 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-11
Envie d’évasion ? L’Italie vous attend !
Le CCAS de Saint-Didier-en-Velay vous propose un magnifique voyage sur la côte Adriatique.
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
Want to get away from it all? Italy awaits you!
The CCAS of Saint-Didier-en-Velay offers you a magnificent trip to the Adriatic coast.
L’événement Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène