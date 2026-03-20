Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 750 – 750 – 750 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-11

Envie d’évasion ? L’Italie vous attend !

Le CCAS de Saint-Didier-en-Velay vous propose un magnifique voyage sur la côte Adriatique.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

Want to get away from it all? Italy awaits you!

The CCAS of Saint-Didier-en-Velay offers you a magnificent trip to the Adriatic coast.

L’événement Voyage en Italie par le CCAS permanence d’inscription Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène