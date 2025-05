Voyage en jeux sur les 5 continents – MPT de Fontbarlettes Valence, 23 mai 2025 18:30, Valence.

La Mpt de Fontbarlettes vous invite à une soirée jeux sur le thème du voyage au travers des 5 continents.

MPT de Fontbarlettes 27 rue Charles Gounod

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 04 63 mpt.fontbarlettes@mairie-valence.fr

English :

The Fontbarlettes Mpt invites you to an evening of games on the theme of travelling through the 5 continents.

German :

Die Mpt von Fontbarlettes lädt Sie zu einem Spieleabend zum Thema « Reisen durch die 5 Kontinente » ein.

Italiano :

Le Fontbarlettes Mpt vi invitano a una serata di giochi sul tema del viaggio attraverso i 5 continenti.

Espanol :

El Mpt Fontbarlettes le invita a una velada de juegos sobre el tema del viaje por los 5 continentes.

