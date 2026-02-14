Voyage en langues et en objets, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Sur inscription
Atelier de théâtre d’objet destiné aux parents et aux enfants. À partir d’une valise d’objets, les participants en choisissent un qui leur rappelle un voyage.
On donne ensuite un titre à ce voyage. Puis étape après étape, on le raconte dans la langue de son choix, traduit ou pas. Chacun choisit ainsi de se raconter à travers l’objet.
Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
