Voyage en langues et en objets, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Voyage en langues et en objets Samedi 28 février, 14h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Sur inscription

Atelier de théâtre d’objet destiné aux parents et aux enfants. À partir d’une valise d’objets, les participants en choisissent un qui leur rappelle un voyage.

On donne ensuite un titre à ce voyage. Puis étape après étape, on le raconte dans la langue de son choix, traduit ou pas. Chacun choisit ainsi de se raconter à travers l’objet.

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux

Carole, Oliver & Cies