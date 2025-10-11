VOYAGE EN LOCOMOTIVE À VAPEUR NÎMES-SÈTE Sète
VOYAGE EN LOCOMOTIVE À VAPEUR NÎMES-SÈTE
Sète Hérault
Voyage en train historique Nîmes → Sète→NîmesLe 11 octobre 2025, le GADEFT(Groupement d’Aide au Développement des Exploitations Ferroviaires Touristiques) fait circuler un train spécial tracté par la locomotive à vapeur 140C27 (1916).Arrivée en gare de Sète à 12h40, départ à 16h10 visites de la cabine ouvertes aux voyageurs et au public pendant l’arrêt. .
Sète 34200 Hérault Occitanie
