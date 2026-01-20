Voyage en Méditerranée Ténor et guitare par le Ténor Di Bettino et Fabrice Miny Chapelle des Oblats Eglise de la mission Aix-en-Provence

Voyage en Méditerranée Ténor et guitare par le Ténor Di Bettino et Fabrice Miny

Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 21h45. Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 Place Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Dans le cadre de la tournée estivale, le Ténor Di Bettino et son guitariste Fabrice Miny vous donnent rendez-vous à Aix-en-Provence (Chapelle des Oblats), pour une date unique dans les Bouches-du-Rhône

Le Ténor Di Bettino vous propose Voyage en Méditerranée Ténor et guitare dans la Chapelle des Oblats à Aix-en-Provence (13). En parcourant les plus belles mélodies du bassin méditerranéen, de l’Espagne au Maghreb en passant par la France et l’Italie, le Ténor et Fabrice vous invitent à un voyage musical en Méditerranée. Des mélodies espagnoles ( zarzuelas ) aux airs d’opéras italiens les plus célèbres, il font aussi étape en France et dans le Maghreb pour vous faire revivre ou découvrir les beautés de mélodies familières ou plus rares. Au programme Nino Rota, Consuelo Velasquez, Cécile Cheminade, Gaetano Donizetti…

Accompagné de son guitariste Fabrice Miny, reprenant le duo original de ses débuts dans les rues de la capitale, le Ténor propose un voyage acoustique d’exception, au plus près de son public et de ses racines.

Ne manquez pas ce moment inoubliable, dans un cadre exceptionnel!





Durée 1h15.

Attention, PLACES LIMITEES!

En partenariat avec la radio RCF Vaucluse. .

Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 Place Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 07 53 31 communication.dibettino@gmail.com

English :

As part of their summer tour, tenor Di Bettino and his guitarist Fabrice Miny invite you to Aix-en-Provence (Chapelle des Oblats) for a unique date in the Bouches-du-Rhône region

