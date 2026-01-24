VOYAGE EN MÉDITERRANÉE TÉNOR ET GUITARE PAR LE TÉNOR DI BETTINO ET FABRICE MINY Sète

VOYAGE EN MÉDITERRANÉE TÉNOR ET GUITARE PAR LE TÉNOR DI BETTINO ET FABRICE MINY

35 rue Rouget de Lisle Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Ténor Di Bettino et son guitariste Fabrice Miny vous donnent rendez-vous à Sète (Eglise du Sacré-Coeur de Jésus) pour Voyage en Méditerranée Ténor et guitare

Le Ténor Di Bettino et son guitariste Fabrice Miny vous donnent rendez-vous à Sète (Eglise du Sacré-Coeur de Jésus) pour Voyage en Méditerranée Ténor et guitare , le samedi 14 mars 2026 à 17h.Après le succès de ses concerts de Noël à Sète en 2024 et 2025, le Ténor Di Bettino y fait son retour dans le cadre de sa tournée de printemps 2026!En parcourant les plus belles mélodies du bassin méditerranéen, de l’Espagne au Maghreb en passant par la France et l’Italie, le Ténor et Fabrice vous invitent à un voyage musical en Méditerranée. Des mélodies espagnoles ( zarzuelas ) aux airs d’opéras italiens les plus célèbres, il font aussi étape en France et en Grèce pour vous faire revivre ou découvrir les beautés de mélodies familières ou plus rares. Au programme Nino Rota, Consuelo Velasquez, Cécile Chaminade, Gaetano Donizetti…Accompagné de son guitariste Fabrice Miny, reprenant le duo original de ses débuts dans les rues de la capitale, le Ténor Di Bettino propose un voyage acoustique d’exception, au plus près de son public et de ses racines.Durée 1h15.Vidéo promotionnelle Ténor et guitare https://www.youtube.com/watch?v=ZsTYKSaI_KQInfos et réservations https://www.billetweb.fr/voyage-en-mediterranee-tenor-et-guitare-tenor-di-bettino-eglise-du-sacre-coeur-a-sete-34 ou https://bit.ly/tenor-sete ou par téléphone 07.69.07.53.31.Tarifs 18€ plein tarif, 12€ enfant de 12 ans. .

35 rue Rouget de Lisle Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tenor Di Bettino and his guitarist Fabrice Miny invite you to Sète (Eglise du Sacré-Coeur de Jésus) for Voyage en Méditerranée Ténor et guitare

L’événement VOYAGE EN MÉDITERRANÉE TÉNOR ET GUITARE PAR LE TÉNOR DI BETTINO ET FABRICE MINY Sète a été mis à jour le 2026-01-21 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE