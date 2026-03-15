Voyage en milieux humides, la nouvelle saison du Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris paris

Au fil de votre visite, voyagez d’un continent à l’autre : savanes inondables africaines, prairies humides et tourbières européennes, mangroves et lacs salés d’Amérique du Sud ou récifs coralliens de Madagascar. Des paysages où la vie foisonne et qui jouent un rôle clé pour l’équilibre du vivant et des sociétés humaines.

Tout au long de l’année, ce voyage met en lumière l’importance de ces écosystèmes, les pressions qui les fragilisent et l’engagement du Muséum national d’Histoire naturelle pour mieux les connaître et contribuer à leur préservation.

À retrouver toute l’année

Un parcours d’exploration à travers le zoo, avec plusieurs escales pour découvrir la diversité des milieux humides du monde et leurs espèces emblématiques.

à travers le zoo, avec plusieurs escales pour découvrir la diversité des milieux humides du monde et leurs espèces emblématiques. L’ Aquascope , une sélection de spécimens et d’objets issus des collections du Muséum national d’Histoire naturelle.

, une sélection de spécimens et d’objets issus des collections du Muséum national d’Histoire naturelle. Un livret-jeu pour observer, s’interroger et explorer les milieux humides de manière ludique en famille à partir de 6 ans.

pour observer, s’interroger et explorer les milieux humides de manière ludique en famille à partir de 6 ans. Des animations et des nourrissages commentés tout au long de la journée.

et des commentés tout au long de la journée. Les Dimanches au zoo (sur réservation) pour les moins de 3 ans, les enfants de 3 à 5 ans et les familles à partir de 6 ans.

Cet été

Tous les jours : animations, jeux et rencontres pour explorer les milieux humides en famille, aux côtés des équipes du parc et d’invités passionnés… et vivre un été plus sauvage.

Et les grands événements

PÂQUES : les dimanche 5 et lundi 6 avril , participez à une grande chasse aux œufs et profitez d’un jeu concours et d’animations spéciales pour tous.

les et , participez à une grande chasse aux œufs et profitez d’un jeu concours et d’animations spéciales pour tous. NOCTURNES : les jeudis du 2 juillet au 13 août , venez visiter le zoo à la tombée du jour dans une ambiance festive et chaleureuse. Un cadre unique pour s’évader lors des soirées d’été.

les , venez visiter le zoo à la tombée du jour dans une ambiance festive et chaleureuse. Un cadre unique pour s’évader lors des soirées d’été. SILENT ZOO : Rendez-vous le 16 juillet et le 6 août pour deux soirées exceptionnelles. L’occasion de (re)découvrir le zoo en musique, sans déranger les animaux. Nombre de places limité pour ces Silent Party.

Rendez-vous le pour deux soirées exceptionnelles. L’occasion de (re)découvrir le zoo en musique, sans déranger les animaux. Nombre de places limité pour ces Silent Party. ZOO RUN : Le dimanche 20 septembre , dépensez-vous lors de courses caritatives (5 km, 10 km, Crazy Run et T’Choupi Run pour les enfants) et d’une marche pour financer notre programme de soutien à la réserve de Borana, au Kenya.

Le , dépensez-vous lors de courses caritatives (5 km, 10 km, Crazy Run et T’Choupi Run pour les enfants) et d’une marche pour financer notre programme de soutien à la réserve de Borana, au Kenya. GRAND WEEK-END FRISSONS : Le 31 octobre, venez visiter le zoo et participez à des activités frissonnantes pour les enfants.

Cette année, le Parc zoologique de Paris participe à une campagne européenne dédiée aux zones humides et vous invite à explorer ces milieux entre terre et eau riches en biodiversité et parmi les plus menacés.

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

payant

Tarif adulte (13 ans et +) : 22 €

Tarif enfant (3 – 12 ans) : 17 €

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (billet nécessaire)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 paris

https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/evenement/2026-voyage-en-milieux-humides



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