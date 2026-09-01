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VOYAGE EN PARODIE LA BOITE A RIRE Perpignan

jeudi 17 septembre 2026 · LA BOITE A RIRE · Perpignan

VOYAGE EN PARODIE LA BOITE A RIRE Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
LA BOITE A RIRE
Adresse
113 Avenue du Palais des Expositions
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
16 16 16 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Perpignan

VOYAGE EN PARODIE

LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-17 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-27

Un spectacle de et avec Olivier Payré accompagné au piano par Victor Garriguenc
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LA BOITE A RIRE 113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A show written and performed by Olivier Payr%E9, with Victor Garriguenc on piano

L’événement VOYAGE EN PARODIE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT66

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