Voyage en petit train Melle-Sepvret Point de départ devant Metullum Melle

Voyage en petit train Melle-Sepvret aux sources de la Sèvre Niortaise
– Balade en petit train de 10km sur le chemin de Saint Jacques
– Marche commentée de 3 ou 6 km sur une boucle de la Sèvre Niortaise
– Pique-nique à apporter à Sepvret
– Retour en petit train vers 16h
Se présenter à 9h30 au Metullum Départ 10h
Tarifs 18€
9€ adhérent et enfant -10 ans
Infos et résa 06 08 67 83 65
Train du Mellois .
Point de départ devant Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65
