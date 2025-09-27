Voyage en petit train Melle-Sepvret Point de départ devant Metullum Melle

Point de départ devant Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Voyage en petit train Melle-Sepvret aux sources de la Sèvre Niortaise

– Balade en petit train de 10km sur le chemin de Saint Jacques

– Marche commentée de 3 ou 6 km sur une boucle de la Sèvre Niortaise

– Pique-nique à apporter à Sepvret

– Retour en petit train vers 16h

Se présenter à 9h30 au Metullum Départ 10h

Tarifs 18€

9€ adhérent et enfant -10 ans

Infos et résa 06 08 67 83 65

Train du Mellois .

Point de départ devant Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65

