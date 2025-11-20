Voyage en terre de vieillesse Saint-Martial-d’Albarède

Voyage en terre de vieillesse

Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède Dordogne

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Solo comique et coopératif de Julien Daillère Cie La TraverScène, cie de théâtre.

Sous la forme d’un carnet de voyage théâtralisé, Julien Daillère nous partage sa vision de la vieillesse et ses bons souvenirs de l’EHPAD avec un humour étonnant… et beaucoup de tendresse.

Dès 8 ans.

Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr

English : Voyage en terre de vieillesse

German : Voyage en terre de vieillesse

Komisches und kooperatives Solo von Julien Daillère Cie La TraverScène, cie de théâtre.

In Form eines theatralisierten Reisetagebuchs teilt uns Julien Daillère seine Vision vom Alter und seine guten Erinnerungen an das Pflegeheim mit erstaunlichem Humor und viel Zärtlichkeit mit.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Assolo comico e cooperativo di Julien Daillère Cie La TraverScène, compagnia teatrale.

Sotto forma di diario di viaggio drammatizzato, Julien Daillère condivide la sua visione della vecchiaia e i suoi bei ricordi di EHPAD con sorprendente umorismo e molta tenerezza.

A partire dagli 8 anni.

Espanol : Voyage en terre de vieillesse

Solo cómico y cooperativo de Julien Daillère Cie La TraverScène, compañía de teatro.

En forma de diario de viaje teatralizado, Julien Daillère comparte su visión de la vejez y sus buenos recuerdos de EHPAD con un humor sorprendente… y mucha ternura.

A partir de 8 años.

