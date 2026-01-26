Voyage en Terre Théâtrale Salle polyvalente Carves

Les élèves des ateliers artistiques de la compagnie Les Z’Igolos vous invitent à faire un Voyage en Terre Théâtrale !
Rendez-vous le samedi 31 janvier à 20h30 à la salle polyvalente de Carves pour une soirée riches en surprises !
Ils répètent depuis octobre, il chantent, ils jouent la comédie, ils s’amusent … et maintenant ils montent sur scène pour vous montrer le fruit de leur travail !
Théâtre et musique seront à l’honneur !

Entrée libre. Pâtisseries et buvette sur place.   .

Salle polyvalente Le bourg Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   leszigolos@hotmail.fr

English : Voyage en Terre Théâtrale

Les Z’Igolos company’s artistic workshop students invite you on a Voyage en Terre Théâtrale!
Join us on Saturday January 31 at 8:30 pm at the Salle Polyvalente in Carves for an evening full of surprises!
Theater and music in the spotlight!

Admission free. Pastries and refreshments.

