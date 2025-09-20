Voyage en terres australes, Crozet et Kerguelen 1772-2022 Lab71 Dompierre-les-Ormes

Voyage en terres australes, Crozet et Kerguelen 1772-2022

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

En complément de l’exposition temporaire 2025 du Lab71 Océan, l’ultime aventure, embarquez pour un voyage au cœur du patrimoine historique et naturel des îles Crozet et Kerguelen, avec une exposition temporaire sur les Terres australes et antarctiques françaises.

Grâce à 16 panneaux richement illustrés, découvrez ces territoires français situés entre les eaux tumultueuses des Quarantièmes rugissants et les Cinquantièmes hurlants, ainsi que leurs enjeux contemporains. .

+33 3 85 50 37 16 lab71@saoneetloire71.fr

