Voyage en train touristique – Sentheim, 1 juin 2025 13:30, Sentheim.

Haut-Rhin

Voyage en train touristique Rue de la Gare Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 13:30:00

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-01

2025-07-01

2025-09-01

Embarquez pour un voyage dans le temps à travers les vallées de la Thur et de la Doller, à bord de voitures en bois du XIXe siècle, tractées par l’une de nos trois locomotives à vapeur centenaires. Buvette et petite restauration sur place, au point de départ. Possibilité de prendre un départ depuis Sentheim ou Burnhaupt-le-Haut. Sur réservation en ligne ou sur place, 30 minutes avant le départ. L’horaire mentionné ci-dessus correspond au départ depuis la gare de Sentheim. D’autres horaires disponibles depuis la gare de Cernay St André.

Embarquez pour un voyage dans le temps à travers les vallées de la Thur et de la Doller, à bord de voitures en bois du XIXe siècle, tractées par l’une de nos trois locomotives à vapeur centenaires. Profitez d’une petite restauration et d’une buvette sur place, au point de départ. Possibilité de prendre un départ depuis Sentheim ou Burnhaupt-le-Haut. Sur réservation en ligne ou sur place, 30 minutes avant le départ. L’horaire mentionné ci-dessus correspond au départ depuis la gare de Sentheim. D’autres horaires disponibles depuis la gare de Cernay St André. .

Rue de la Gare

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 96 ttda@train-doller.org

English :

Take a trip back in time through the Thur and Doller valleys, aboard 19th-century wooden carriages pulled by one of our three century-old steam locomotives. Refreshments and snacks available at the starting point. Possibility of departing from Sentheim or Burnhaupt-le-Haut. Book online or on site, 30 minutes before departure. The above timetable corresponds to the departure from Sentheim station. Other timetables available from Cernay St André station.

German :

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise durch die Täler der Thur und der Doller, an Bord von Holzwagen aus dem 19. Jahrhundert, die von einer unserer drei hundertjährigen Dampflokomotiven gezogen werden. Getränke und kleine Speisen werden vor Ort am Abfahrtsort angeboten. Es besteht die Möglichkeit, von Sentheim oder Burnhaupt-le-Haut aus zu starten. Mit Online-Reservierung oder vor Ort, 30 Minuten vor der Abfahrt. Der oben genannte Fahrplan entspricht der Abfahrt vom Bahnhof Sentheim. Andere Abfahrtszeiten sind ab dem Bahnhof Cernay St André verfügbar.

Italiano :

Fate un viaggio nel tempo attraverso le valli del Thur e del Doller, a bordo di carrozze in legno del XIX secolo trainate da una delle nostre tre locomotive a vapore centenarie. Rinfreschi e spuntini disponibili al punto di partenza. Possibilità di partire da Sentheim o Burnhaupt-le-Haut. Prenotazione online o in loco, 30 minuti prima della partenza. L’orario sopra riportato corrisponde alla partenza dalla stazione di Sentheim. Altri orari sono disponibili dalla stazione di Cernay St André.

Espanol :

Viaje en el tiempo por los valles de Thur y Doller, a bordo de carruajes de madera del siglo XIX tirados por una de nuestras tres locomotoras de vapor centenarias. Refrescos y tentempiés disponibles en el punto de salida. Opción de salida desde Sentheim o Burnhaupt-le-Haut. Reserva en línea o in situ 30 minutos antes de la salida. El horario anterior corresponde a la salida desde la estación de Sentheim. Hay otros horarios disponibles desde la estación de Cernay St André.

L’événement Voyage en train touristique Sentheim a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach