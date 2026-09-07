Voyage en train Vapeur, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

Informations pratiques

Voyage en train Vapeur Samedi 19 septembre, 14h00 Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire

places limités à 200 personnes, tarif unique 10€ à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.

Circulation entre Raucoules et Tence.

Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73 [{« type »: « link », « value »: « https://velay-express.fr »}]

Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.

©Velay Express