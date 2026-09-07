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Voyage en train Vapeur, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

samedi 19 septembre 2026 · Velay Express Gare d'Oumey · Raucoules

Voyage en train Vapeur, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Velay Express Gare d'Oumey
Adresse
Oumey 43290 Raucoules
Ville
43290 Raucoules
Département
Haute-Loire
Tarif
places limités à 200 personnes, tarif unique 10€ à partir de 4 ans.

Voyage en train Vapeur Samedi 19 septembre, 14h00 Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire

places limités à 200 personnes, tarif unique 10€ à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.
Circulation entre Raucoules et Tence.

Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73 [{« type »: « link », « value »: « https://velay-express.fr »}]
Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.

©Velay Express

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