Voyage en train Vapeur, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules
samedi 19 septembre 2026 · Velay Express Gare d'Oumey · Raucoules
Informations pratiques
Voyage en train Vapeur Samedi 19 septembre, 14h00 Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire
places limités à 200 personnes, tarif unique 10€ à partir de 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.
Circulation entre Raucoules et Tence.
Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73 [{« type »: « link », « value »: « https://velay-express.fr »}]
Remontez le temps à bord du Velay Express en voyageant dans un authentique train à vapeur.
©Velay Express
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