UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Voyage et partage interculturel : une rencontre entre les saveurs, les danses et les rythmes de la méditerranée, Centre Social de l’Hommelet, Roubaix

mercredi 23 septembre 2026 · Centre Social de l'Hommelet · Roubaix

Voyage et partage interculturel : une rencontre entre les saveurs, les danses et les rythmes de la méditerranée, Centre Social de l’Hommelet, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Centre Social de l'Hommelet
Adresse
121 rue de l'Hommelet, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Voyage et partage interculturel : une rencontre entre les saveurs, les danses et les rythmes de la méditerranée Mercredi 23 septembre, 14h00 Centre Social de l’Hommelet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Autour d’un temps festif ouvert à tous, le Centre Social Hommelet propose un après-midi interculturel et intergénérationnel autour d’activités méditerranéenne diverses : stands culturels, défilé et tenues traditionnelles, danse et percussions, calligraphie, henné et espaces jeux. L’occasion d’un moment de pour découvrir, partager et célébrer la diversité dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Centre Social de l’Hommelet 121 rue de l’Hommelet, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Temps festif

© Centre Social de l’Hommelet

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