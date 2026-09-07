Voyage et partage interculturel : une rencontre entre les saveurs, les danses et les rythmes de la méditerranée, Centre Social de l’Hommelet, Roubaix

Informations pratiques

Voyage et partage interculturel : une rencontre entre les saveurs, les danses et les rythmes de la méditerranée Mercredi 23 septembre, 14h00 Centre Social de l’Hommelet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Autour d’un temps festif ouvert à tous, le Centre Social Hommelet propose un après-midi interculturel et intergénérationnel autour d’activités méditerranéenne diverses : stands culturels, défilé et tenues traditionnelles, danse et percussions, calligraphie, henné et espaces jeux. L’occasion d’un moment de pour découvrir, partager et célébrer la diversité dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Centre Social de l’Hommelet 121 rue de l’Hommelet, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Temps festif

© Centre Social de l’Hommelet