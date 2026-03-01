Voyage extrasolaire de l’artiste Léa Maraszek Maison graphique Le Mans

Voyage extrasolaire de l’artiste Léa Maraszek

Maison graphique 90 rue Nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 16:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-01

Escale interstellaire rue Nationale au Mans !

Voyage Extrasolaire de Léa Maraszek c’est une exposition et un livre-objet graphique,

le résultat de la première résidence d’artiste à Maison Graphique.

À partir de huit peintures originales consacrées aux exoplanètes, Léa Maraszek (Rennes) développe un projet hybride entre peinture, design et édition. Les oeuvres exposées constituent une interprétation graphique de données scientifiques collectées par l’artiste sur le thème des exoplanètes.

Ces peintures forment la base du projet éditorial Voyage Extrasolaire un livre imprimé en risographie accompagnée d’une affiche-jeux graphiques invitant le public à expérimenter à son tour, la création graphique.

Pensé comme une chaîne de création complète — de la recherche artistique à l’objet édité — l’exposition de Léa Maraszek explore la manière dont la couleur, la matière et la composition graphique peuvent rendre visibles des paysages et données scientifiques encore invisibles.

Médiation pour les scolaires possible à partir du 9 avril. .

Maison graphique 90 rue Nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire riso@eticc.fr

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English :

Interstellar stopover on Rue Nationale in Le Mans!

L’événement Voyage extrasolaire de l’artiste Léa Maraszek Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Le Mans