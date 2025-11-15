VOYAGE GASTRONOMIQUE AU COEUR DES PLUS BEAUX CHÂTEAUX VITICOLES DU BEAUJOLAIS – Château Bellevue Château Bellevue Villié-Morgon

VOYAGE GASTRONOMIQUE AU COEUR DES PLUS BEAUX CHÂTEAUX VITICOLES DU BEAUJOLAIS – Château Bellevue Château Bellevue Villié-Morgon Samedi 15 novembre, 19h00 240€

Repas immersif au cœur du Château Bellevue

Sur les traces des frères Lumière

Le Château Bellevue célèbre son lien unique avec les frères Lumière, inventeurs du cinéma. Acquis dans les années 1940, le château fut la propriété d’Henri Lumière, fils d’Auguste Lumière, pendant une décennie.

Avec une mise en scène immersive, mêlant les esthétiques de l’Art nouveau et de l’Art déco, les convives sont plongés dans un scénario fascinant, recréant l’effervescence de la première séance publique de cinéma organisée par les Lumière en 1895.

Guidé par deux comédiens professionnels, ce voyage onirique s’articule autour d’un dîner signé par le chef Jonathan Gomes Brandao, qui réinterprète avec inventivité les films iconiques des Lumière. Les prestigieux cru Morgon servis en magnums et les vieux millésimes subliment chaque scène de cette ode gastronomique au septième art.

Date et heure : Samedi 15 novembre, de 19h à 23h30

Tarif par participant : 240€

Lieu de rendez-vous : Salle de réception du Château

Château Bellevue Bellevue 69910 Villié-Morgon Villié-Morgon 69910 Rhône