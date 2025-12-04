VOYAGE GASTRONOMIQUE AU COEUR DES PLUS BEAUX CHÂTEAUX VITICOLES DU BEAUJOLAIS – Château de Champ-Renard Château de Champ-Renard Blacé

VOYAGE GASTRONOMIQUE AU COEUR DES PLUS BEAUX CHÂTEAUX VITICOLES DU BEAUJOLAIS – Château de Champ-Renard Château de Champ-Renard Blacé jeudi 4 décembre 2025.

VOYAGE GASTRONOMIQUE AU COEUR DES PLUS BEAUX CHÂTEAUX VITICOLES DU BEAUJOLAIS – Château de Champ-Renard Château de Champ-Renard Blacé Jeudi 4 décembre, 19h00 295€

Repas Immersif au cœur du Château de Champ-Renard

Invitation chez le Marquis

Dans les somptueux salons du Marquis du Château de Champ-Renard, l’atmosphère intimiste et l’esprit boudoir vous invitent à revivre l’élégance et le faste du XVIIIe.

Le chef étoilé Aurélien Merot (L’Auberge du Cep) orchestrera un dîner gastronomique, inspiré des recettes authentiques du siècle des Lumières, et accompagné par les vins de garde du Domaine.

Des scènes théâtrales et musicales accompagnées par un piano forte viendront rythmer ce voyage dans le temps, recréant l’ambiance d’un dîner aristocratique au cours duquel le Marquis d’Espinay de Laye reçoit Thomas Jefferson en personne. Chaque instant sera une immersion dans une époque où le raffinement et la culture régnaient en maîtres.

Date et heure : Jeudi 4 décembre, de 19h à 23h30

Tarif par participant : 295€

Lieu de rendez-vous : Salons du Marquis (1er étage du Château)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T23:30:00.000+01:00

1

https://chateauxenbeaujolais.fr/a-table-avec-lhistoire/

Château de Champ-Renard Route de Berne 69460 Blacé Blacé 69460 Rhône