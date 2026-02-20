Voyage gastronomique au pays du soleil levant Salle polyvalente Veix

Voyage gastronomique au pays du soleil levant

Salle polyvalente Le bourg Veix Corrèze

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Voyage gastronomique au pays du soleil levant.

Menu à 28€

Entrée Assortiment de légumes et maki

Soupe/végétarien Tonjiru, soupe miso avec wakame

Plat viande/végétarien Poulet teriyaki, tofu et légumes teritaki

Dessert Glace matcha .

Salle polyvalente Le bourg Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 48 50 97

