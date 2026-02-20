Voyage gastronomique au pays du soleil levant Salle polyvalente Veix
Salle polyvalente Le bourg Veix Corrèze
Tarif : 28 – 28 – EUR
Menu à 28€
Entrée Assortiment de légumes et maki
Soupe/végétarien Tonjiru, soupe miso avec wakame
Plat viande/végétarien Poulet teriyaki, tofu et légumes teritaki
Dessert Glace matcha .
Salle polyvalente Le bourg Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 48 50 97
