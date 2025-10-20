Voyage gourmand à travers les 5 continents Arcachon
Arcachon Gironde
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-20
Lundi 20 octobre de 10h à 15h
1er continent L’AFRIQUE
Un couscous à partager, à préparer et à savourer dans la bonne humeur !
Mardi 21 octobre de 10h à 15h30
2 e continent L’OCÉANIE
Éveillez vos sens aux saveurs et rythmes des îles avec un repas polynésien et une initiation à la danse (en partenariat avec l’association VahineToa).
Mercredi 22 octobre de 10h30 à 14h30
3e continent L’ASIE
Saveurs d’Asie un Pho parfumé, des beignets dorés… à préparer ensemble et à savourer sans modération !
Jeudi 23 octobre de 15h à 16h30
4 e continent L’AMERIQUE
Atelier moelleux on met la main à la pâte pour des muffins et pancakes à tomber !
Vendredi 24 octobre de 9h à 11h
5 e continent L’EUROPE
Réveillez vos papilles petit-déjeuner continental en compagnie de Morgane Bertaud, diététicienne. .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 71 89 secretariat.centre-social@ville-arcachon.fr
