Voyage gourmand à travers les 5 continents

Arcachon Gironde

Lundi 20 octobre de 10h à 15h

1er continent L’AFRIQUE

Un couscous à partager, à préparer et à savourer dans la bonne humeur !

Mardi 21 octobre de 10h à 15h30

2 e continent L’OCÉANIE

Éveillez vos sens aux saveurs et rythmes des îles avec un repas polynésien et une initiation à la danse (en partenariat avec l’association VahineToa).

Mercredi 22 octobre de 10h30 à 14h30

3e continent L’ASIE

Saveurs d’Asie un Pho parfumé, des beignets dorés… à préparer ensemble et à savourer sans modération !

Jeudi 23 octobre de 15h à 16h30

4 e continent L’AMERIQUE

Atelier moelleux on met la main à la pâte pour des muffins et pancakes à tomber !

Vendredi 24 octobre de 9h à 11h

5 e continent L’EUROPE

Réveillez vos papilles petit-déjeuner continental en compagnie de Morgane Bertaud, diététicienne. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 71 89 secretariat.centre-social@ville-arcachon.fr

