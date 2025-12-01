Voyage gourmand au pays des illuminations Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

Voyage gourmand au pays des illuminations

Office de Tourisme Avenue de La Ferté-Macé Bagnoles de l'Orne Normandie

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 21:00:00

2025-12-14 2025-12-20

Chaque année, pendant la période des fêtes, l’Orne et le sud du Calvados se transforment en un véritable conte de Noël grâce aux Villes et Villages Illuminés. Depuis 1996, cet évènement fédère près de cent communes, qui rivalisent de créativité pour offrir un spectacle lumineux féérique.

Embarquez à bord de notre minibus convivial pour une soirée magique à la rencontre des plus beaux villages illuminés de la région !

Entre ruelles scintillantes, décorations féériques et ambiance de Noël, petits et grands seront émerveillés.

Des pauses gourmandes seront faites pour se réchauffer et se régaler vin chaud et petites douceurs seront à l’honneur.

> Dimanche 14 et samedi 20 décembre au départ de Bagnoles de l’Orne

> Samedi 13 et dimanche 21 décembre au départ de Domfront

> Jauge réduite .

