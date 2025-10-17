Voyage gourmand vins & chocolats Domaine Baud Le Vernois

Le vendredi 17 octobre à 11h et 15h et le samedi 18 octobre à 15h.

Dans le cadre de Vignobles en Scènes, nous vous invitons à vivre un moment rare et inattendu, à la croisée des saveurs. Et si vous vous laissiez surprendre par une rencontre aussi audacieuse qu’élégante, entre la finesse des arômes de nos vins et l’intensité du chocolat artisanal ?

Notre domaine viticole familial, niché au cœur des paysages authentiques du Jura, vous ouvre ses portes pour une dégustation hors du commun. Ici, chaque pierre, chaque vigne, chaque geste raconte une histoire celle d’une passion transmise depuis des générations pour un terroir unique, façonné par le temps et par la main de l’homme. C’est dans ce cadre privilégié que nous vous proposons une expérience sensorielle singulière, où la convivialité se marie à l’émotion.

Vous serez guidés pas à pas dans une dégustation exclusive de six vins soigneusement choisis parmi nos cuvées, chacun sélectionné pour sa personnalité, son équilibre et son potentiel d’accord. À chaque vin correspond un chocolat artisanal élaboré par “La Tuile Gourmande”, chocolatier local reconnu pour sa créativité et son savoir-faire. Ces créations originales ont été pensées pour dialoguer avec le vin, en révéler la subtilité ou, au contraire, jouer sur les contrastes pour éveiller vos sens.

Imaginez la délicatesse d’un vin blanc aux notes florales se fondant dans l’onctuosité d’un chocolat légèrement parfumé aux agrumes. Laissez-vous surprendre par la puissance d’un vin rouge structuré qui se confronte à l’intensité d’un chocolat noir corsé. Découvrez enfin comment un vin emblématique du Jura peut trouver une résonance inattendue dans une ganache épicée, une praline au café ou une tablette aux fruits secs. Chaque accord est une révélation, un équilibre fragile et savoureux entre deux univers que tout semble opposer, mais qui, réunis, offrent une harmonie inédite.

Cette expérience, imaginée comme une véritable balade sensorielle, se renouvelle au fil des saisons. Les accords évoluent en fonction des cuvées disponibles .

Domaine Baud 222 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 31 41 caveau@domainebaud.fr

