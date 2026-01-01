Voyage gustatif autour du café Dégustation commentée par un artisan torréfacteur Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Voyage gustatif autour du café Dégustation commentée par un artisan torréfacteur

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon

Début : 2026-01-20 13:15:00

fin : 2026-01-20 14:00:00

2026-01-20

☕ Dégustez et redécouvrez le café comme vous ne l’avez jamais bu !

Et si votre prochaine tasse de café vous racontait une histoire ?

Le Mardi 20 janvier, de 13h15 à 14h

Guillaume, artisan torréfacteur passionné, vous invite à un atelier unique pour explorer le café sous un nouveau regard. De la récolte des grains à la dégustation, en passant par un mode de transport hors du commun — à la voile — il partagera les coulisses d’un café engagé, respectueux des hommes et de la planète.

Au fil de l’atelier, vous dégusterez un café qu’il a lui-même torréfié, apprendrez à reconnaître les arômes, et comprendrez pourquoi chaque étape fait toute la différence dans votre tasse.

Un rendez-vous exceptionnel cet atelier ne sera proposé qu’une seule fois. Guillaume s’apprête en effet à voguer vers l’Asie afin de développer son activité au plus près des agriculteurs locaux.

☕️ Café vendu sur place, après dégustation

GRATUIT Entrée libre Ouvert à toutes et tous, sans inscription

La Manufacture des Capucins

2 place Jean Paul II, Écoquartier Fieschi, 27200 Vernon .

