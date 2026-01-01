Voyage gustatif autour du café Dégustation commentée par un artisan torréfacteur Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon
2026-01-20 13:15:00
2026-01-20 14:00:00
2026-01-20
☕ Dégustez et redécouvrez le café comme vous ne l’avez jamais bu !
Et si votre prochaine tasse de café vous racontait une histoire ?
Le Mardi 20 janvier, de 13h15 à 14h
Guillaume, artisan torréfacteur passionné, vous invite à un atelier unique pour explorer le café sous un nouveau regard. De la récolte des grains à la dégustation, en passant par un mode de transport hors du commun — à la voile — il partagera les coulisses d’un café engagé, respectueux des hommes et de la planète.
Au fil de l’atelier, vous dégusterez un café qu’il a lui-même torréfié, apprendrez à reconnaître les arômes, et comprendrez pourquoi chaque étape fait toute la différence dans votre tasse.
Un rendez-vous exceptionnel cet atelier ne sera proposé qu’une seule fois. Guillaume s’apprête en effet à voguer vers l’Asie afin de développer son activité au plus près des agriculteurs locaux.
☕️ Café vendu sur place, après dégustation
GRATUIT Entrée libre Ouvert à toutes et tous, sans inscription
La Manufacture des Capucins
2 place Jean Paul II, Écoquartier Fieschi, 27200 Vernon .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie
