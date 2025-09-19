Voyage hors du temps à la manufacture Ravel. POTERIE RAVEL Aubagne

Voyage hors du temps à la manufacture Ravel. 19 et 20 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Pénétrez dans une atmosphère hors du temps, en découvrant la manufacture Ravel, le temps s’arrête. L’architecture est manifique, le bâtiment est immense et les ateliers s’articulent autour d’une grande cour, plantée de cyprès et d’oliviers. Près de 6 000m2 d’ateliers où sont façonnés assiettes, pichets, cruches, jarres, petits et grands pots de jardin. L’établissement datant de 1837 est magnifiquement entretenu. Une visite incontournable pour les amoureux de Provence, fabrication et architecteure.

POTERIE RAVEL 8 AVENUE DES GOUMS, 13 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442824200 http://www.poterie-ravel.com La manufacture Ravel est la plus vieille manufacture de céramique de Provence! Installée en coeur de ville depuis 1837, cette entreprise familiale fabrique vases de jardin et vaisselle. Les céramistes fabrique à la main des énormes vases en terre cuite destinés aux plus beaux jardins comme ceux du Château de Versailles. cette immense manufacture à l’image de toutes les manufactures du 19ème siècle de céramique, présente sa cour avec sa fontaine, ses murs couverts de lierre, sa cheminée aux milieu des ateliers de fabrication. parking/ gare d’Aubagne à 5mm à pied- Tramway avec arrêt Marius Decroix.

