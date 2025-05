Voyage Hypnotique – La Ferme de la Vie de Fer Saône, 30 mai 2025 20:30, Saône.

Doubs

La Ferme de la Vie de Fer 1 chemin rural de la Combe du Pommier Saône Doubs

30 mai 2025 20:30:00

2025-05-30

Envie de passer un bon moment ! Voyage hypnotique est fait pour vous. Venez découvrir ou re découvrir « Dormez, je le veux ! » de Georges FEYDEAU, dans une adaptation moderne et cocasse concoctée par Corinne MEREAUX.

Une première représentation aura lieu samedi 25 mai à 20h30 à l’Espace du Vaizot à Nancray.

3 autres représentations plus bucoliques vous sont proposées à la ferme de la Vie de Fer à Saône les vendredi 30 mai à 20h30, samedi 31 mai 20h30 et dimanche 1er juin à 20h30.

Le spectacle est disponible en tournée. Si vous êtes intéressés, contactez Corinne Méreaux Spectacle au 06 81 41 13 30.

Merci pour leur soutien à Théâtre Envie, L’association la Dynamique de Nancray et la Ferme de la Vie de Fer. .

La Ferme de la Vie de Fer 1 chemin rural de la Combe du Pommier

Saône 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 41 13 30

