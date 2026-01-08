VOYAGE IMAGINAIRE DANS LE TEMPS ET DANS LA VILLE Cabrières

VOYAGE IMAGINAIRE DANS LE TEMPS ET DANS LA VILLE

Spasp, artiste plasticien et écrivain, présente ici une collection de montages numériques de rues du centre-ville de Lodève.

Spasp, artiste plasticien et écrivain, présente ici une collection de montages numériques de rues du centre-ville de Lodève dans lesquels il a inséré des personnages de cartes postales anciennes puisées dans le patrimoine iconographique du XIXème, mais il réalise aussi lui-même certains portraits ; les mises en situations poétiques des personnages sont sorties de son imagination fertile boutiques aux devantures imaginaires, ambiances en clair-obscur parfois inquiétantes, scènes romantiques frisant l’étrange…

Vernissage 17 janvier, en présence de l’artiste.

Par le Groupement Images du Salagou

Entrée gratuite

Visible aux horaires d’ouverture de la Galerie photos des Schistes. .

20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 65

English :

Spasp, visual artist and writer, presents a collection of digital montages of streets in downtown Lodève.

